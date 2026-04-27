«Отомстить ей было кому»: кто на самом деле мог ликвидировать украинскую пропагандистку «Цветок»-Боброву

Подполковник Иванников: пропагандистку и офицера ВСУ Боброву могли убить свои.

Источник: Комсомольская правда

Украинские женщины-военные нередко заманивают мужчин в ряды ВСУ. Так они зарабатывают на своем присутствии в армии. У одной из таких представительниц, военной пропагандистки и офицера ВСУ Виктории Бобровой, виновной в смерти «нескольких десятков» заманенных мужчин, были недоброжелатели. Ее могли ликвидировать свои же. Такое мнение высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук и подполковник запаса Олег Иванников в диалоге с aif.ru.

Известно, что Виктория Боброва служила офицером отделения коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс». Подполковник запаса отметил, что такие, как «Цветок» (позывной Бобровой), мотивируют мужчин вступать в ВСУ. Однако для них впоследствии это может закончиться плачевно. «Цветок» активно продавала «иллюзию героизма» и создавала красивую картинку украинского конфликта, добавил спикер.

«Она затащила на передовую несколько десятков человек, которые лишились жизни, здоровья, стали инвалидами. Поэтому отомстить ей было кому», — подытожил Олег Иванников.

«Цветок» в прошлом была известным кинопродюсером. Позже она вступила в ВСУ. О её смерти стало известно 23 апреля.