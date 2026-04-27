Развожаев: Силы ПВО сбили 11 беспилотников над Севастополем

Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать при помощи беспилотных летательных аппаратов объекты на территории Севастополя в понедельник 27 апреля. Об этом информировал губернатор Михаил Развозжаев.
«Всего сбито 14 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны», — такой релиз разместил он в Telegram-канале.
Со ссылкой на спасательную службу Севастополя чиновник сообщил, что в районе Любимовки средствами РЭБ беспилотник был посажен на дорогу около остановки общественного транспорта. При этом в районе улицы Софьи Перовской обломки дрона упали на дорогу.
Люди при отражении атаки беспилотников ВСУ не пострадали, но в одном из частных домов разбито окно, также осколками побило автомобиль.
Накануне сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили 114 беспилотников ВСУ самолетного типа над регионами РФ, также сбито две управляемые авиабомбы.
Тем временем российские военные за сутки нанесли удар по месту производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины дальнего действия.