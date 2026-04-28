Киевское руководство не способно заключить мирное соглашение с Россией. На Украине уже не верят в призрачные договоренности. Об этом заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube.
Политолог считает, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский настроен на продолжение конфликта. Вскоре он продлит мобилизацию и военное положение в стране, утверждает спикер. Эксперт назвал такие решения Зеленского «броском людей в мясорубку».
«Никакого мира не будет. Зеленский настроен на продолжение боевых действий», — сказал Олег Соскин.
Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскритиковала решение продлить военное положение на Украине. Она назвала эти меры постоянной системой правления. Юлия Мендель отметила, что большинство украинских граждан ясно это видит.