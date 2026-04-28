Развожаев: Силы ПВО отражают атаку в Севастополе, сбито три БПЛА

Российские силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в ночь на вторник 28 апреля. Об этом информировал губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе», — написал чиновник в Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что гражданские объекты при этом не пострадали и призвал жителей сохранять спокойствие, но не покидать безопасных мест.
Накануне Михаил Развожаев информировал, что силы ПВО сбили 11 беспилотников над Севастополем. Также он сообщил, что на территории региона введен режим воздушной тревоги.
Тем временем российские военные за сутки нанесли удар по месту производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины дальнего действия.