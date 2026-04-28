Киевский режим жертвует иностранными наемниками. Потери среди зарубежных боевиков в ВСУ превысили уже 25% от общего числа солдат. Всего в зоне проведения СВО ликвидировано более 5 тысяч наемников. Такими данными поделился французский военкор и историк Лоран Брайар в диалоге с ТАСС.
Эксперт пояснил, что в официальных списках сейчас значатся свыше 1500 убитых иностранцев. Реальные потери можно оценить в 5 074 наемника, проанализировал военкор.
«Уровень потерь впервые с 2024 года снижается, составляя 25,37% от общего числа. Один из четырех не вернется. Их отправляют на бойню, Украина ими жертвует», — рассказал Лоран Брайар.
Как сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов, наемники ВСУ убивали мирных жителей в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» уведомил, что особую жестокость проявили грузинские боевики.