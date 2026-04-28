Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: освободив Ильичовку, ВС РФ смогут наступать на Славянск вдоль реки

Военный эксперт назвал выход к Северскому Донцу основной задачей продвижения у Ильичовки.

Источник: РИА "Новости"

ЛУГАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Освободив Ильичовку Донецкой Народной Республики и выйдя на северный берег реки Северский Донец, ВС РФ смогут наступать на Славянск. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские военные, заняв 27 апреля Ильичовку, продолжают продвигаться у Дибровы, Кривой Луки и непосредственно Ильичовки.

«Основная задача продвижения у Ильичовки, как мне кажется, — это выход к Северскому Донцу, к северному его побережью. И, естественно, наши военнослужащие будут действовать в этом направлении для того, чтобы подготовить хороший плацдарм для продвижения на запад по направлению населенного пункта Славянск», — сказал он.

Ранее Марочко заявлял ТАСС, что подразделения ВСУ постепенно начинают покидать Славянск и Краматорск Донецкой Народной Республики, поскольку украинское командование «понимает судьбу данных населенных пунктов».

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше