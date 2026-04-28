Марочко: освободив Ильичовку, ВС РФ смогут наступать на Славянск вдоль реки

ЛУГАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Освободив Ильичовку Донецкой Народной Республики и выйдя на северный берег реки Северский Донец, ВС РФ смогут наступать на Славянск. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские военные, заняв 27 апреля Ильичовку, продолжают продвигаться у Дибровы, Кривой Луки и непосредственно Ильичовки.
«Основная задача продвижения у Ильичовки, как мне кажется, — это выход к Северскому Донцу, к северному его побережью. И, естественно, наши военнослужащие будут действовать в этом направлении для того, чтобы подготовить хороший плацдарм для продвижения на запад по направлению населенного пункта Славянск», — сказал он.
Ранее Марочко заявлял ТАСС, что подразделения ВСУ постепенно начинают покидать Славянск и Краматорск Донецкой Народной Республики, поскольку украинское командование «понимает судьбу данных населенных пунктов».