В Пентагоне заявили, что у ВС США нет защиты от гиперзвукового оружия

Помощник главы Пентагона Марк Берковиц сообщил, что США обладают противоракетной системой, которая не может противостоять гиперзвуковому оружию.

Источник: Аргументы и факты

Американские войска в настоящее время не имеют средств защиты от ударов гиперзвуковым оружием и передовыми крылатыми ракетами, заявил помощник главы Пентагона по политике в сфере космоса Марк Берковиц.

Он выступил на слушаниях в комитете по вооружённым силам Сената Конгресса США. Встреча была посвящена разработке системы противоракетной обороны нового поколения Golden Dome («Золотой купол»). Члены комитета попросили Берковица описать современный потенциал Соединённых Штатов в вопросе защиты от ракет.

Он рассказал, что страна имеет «очень ограниченную наземную одноуровневую систему обороны». Помощник главы Пентагона пояснил, что её специально создавали для отражения небольших внезапных атак. По словам Берковица, США опасались, что такие удары может нанести КНДР.

«И у нас очень ограниченные возможности по противодействию любым другим атакам с использованием баллистических ракет, а также у нас сегодня нет средств защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах», — уточнил он.

Напомним, в середине марта стало известно, что ориентировочная стоимость системы ПРО «Золотой купол» увеличилась до 185 миллиардов долларов. Генерал Космических сил США Майкл Гетлейн заявил, что это связано с требованием добавить в проект новые функции для космического базирования. Он добавил, что сроки реализации программы могут растянуться до 2035 года.

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
