В Пентагоне заявили, что у ВС США нет защиты от гиперзвукового оружия

Американские войска в настоящее время не имеют средств защиты от ударов гиперзвуковым оружием и передовыми крылатыми ракетами, заявил помощник главы Пентагона по политике в сфере космоса Марк Берковиц.
Он выступил на слушаниях в комитете по вооружённым силам Сената Конгресса США. Встреча была посвящена разработке системы противоракетной обороны нового поколения Golden Dome («Золотой купол»). Члены комитета попросили Берковица описать современный потенциал Соединённых Штатов в вопросе защиты от ракет.
«И у нас очень ограниченные возможности по противодействию любым другим атакам с использованием баллистических ракет, а также у нас сегодня нет средств защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах», — уточнил он.
Напомним, в середине марта стало известно, что ориентировочная стоимость системы ПРО «Золотой купол» увеличилась до 185 миллиардов долларов. Генерал Космических сил США Майкл Гетлейн заявил, что это связано с требованием добавить в проект новые функции для космического базирования. Он добавил, что сроки реализации программы могут растянуться до 2035 года.