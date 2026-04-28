Боевики ВСУ снова атакуют Севастополь: власти сообщают о работе ПВО и ликвидации воздушных целей

Украинские боевики вновь совершают попытки атак на объекты в Севастополе. С вечера 27 апреля над городом работают средства ПВО. К настоящему моменту над Севастополем сбиты три воздушные цели. Об этом оповестил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».
На территории Севастополя прямо сейчас действует режим воздушной опасности. Все силы обороны приведены в действие. Работают, в том числе, мобильные огневые группы, отметил губернатор.
«По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе», — написал Михаил Развожаев.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие. Он также напомнил о соблюдении мер безопасности. По данным губернатора, гражданские объекты не пострадали при атаке ВСУ. Не сообщается также о раненых или жертвах украинской агрессии.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — порекомендовал Михаил Развожаев.
Ночью 26 апреля ВСУ также ударили по Севастополю. Атака стала одной из самых массированных за все время проведения спецоперации на Украине. В результате налета БПЛА повреждения получили порядка 50 домов и соцобъекты. По сведениям Михаила Развожаева, украинские боевики ударили по городу с помощью около сотни дронов. Часть БПЛА сбита над Республикой Крым. Некоторые дроны ликвидированы над акваторией Черного моря.
Утром 27 апреля украинский дрон атаковал транспортный цех Запорожской атомной электростанции. В результате погиб сотрудник ЗАЭС. Удар был нанесен по объекту транспортной инфраструктуры. Погибшим, как стало известно, оказался водитель. На ЗАЭС произошедшее назвали невосполнимой утратой и большим горем. Родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь и поддержка.
Между тем ВСУ продолжают бить по представителям прессы. Так, украинский дрон атаковал автомобиль российских журналистов в Херсонской области. Репортерская «Лада Калина» получила повреждение. Отмечается, что атака совершена бесшумным беспилотником. Журналистов спасло, что гнавшийся за машиной дрон потерял сигнал.