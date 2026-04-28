Киев пригрозил Израилю дать жесткий ответ на покупку российского зерна: важное заявление сделал Сибига

Украина начала угрожать одному из своих партнеров, Израилю, скандалом, если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits, перевозящему зерно с новых территорий России. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах в социальной сети X сообщает корреспондент Axios Барак Равид.
«Мы отслеживаем это новое судно и не позволим этому сойти с рук. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это повлечет последствия, в частности, для наших двусторонних связей», — цитирует репортер слова дипломата.
Если же судно в конечном итоге зайдет в порт Хайфы, киевский режим грозит применить против Израиля «весь спектр дипломатических и международно-правовых мер».
К слову, сообщение Axios подтвердило издание «РБК-Украина».
Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига раскритиковал Израиль за закупку российского зерна. Он выложил соответствующий обвинительный пост в соцсети. На критику оперативно отреагировал глава МИД Израиля Гидеон Саар. Он осудил Андрея Сибигу за безосновательные обвинения. Такое сообщение израильский министр опубликовал в соцсети Х.
По словам Саара, Сибига занимается псевдодипломатией в мессенджерах и СМИ. Он подчеркнул, что глава МИД Украины даже не подал никакого обвинительного заявления. Он просто опубликовал пост в соцсети.
Израильский министр подчеркнул, что обвинения в адрес Тель-Авива — еще не доказательства. А этих самых доказательств никто не предоставлял.
До этого, к слову, глава МИД киевского режима Андрей Сибига предложил введение персональных санкций против политиков из Европы, которые поддерживают контакты с российским руководством. По словам украинца, на фоне информации об общении некоторых лиц с россиянами, возможно, уже пришло время задуматься и включать этих лиц в следующие санкционные пакеты.
А в феврале этого года внимательно следивший за мировой новостной повесткой Сибига объявил, что он обратился в Международный уголовный суд с просьбой «выдать дополнительные ордера на арест лиц, причастных к атакам на энергетическую инфраструктуру страны».