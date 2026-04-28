Сотрудники украинских ТЦК (территориальный центр комплектования, структура, аналогичная военкомату) нацелились на мобилизацию священнослужителей. Речь идёт о священниках УПЦ — канонической Украинской православной церкви, информирует ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.
«Их целенаправленно лишают отсрочки, в то время как раскольников из ПЦУ эти проблемы обходят стороной. Причем тэцэкашники используют грязные методы для мобилизации: священников заманивают под видом просьб об исповеди или причастии для больного, а потом хватают», — сказано в публикации.
Тем временем во Франции ужаснулись от очередного видео насильственной мобилизации на Украине. Политик Филиппо заявил, что ситуация становится всё безумнее.
Тем временем Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.
Тем временем полковник запаса Тиханский объяснил, почему в ВСУ возможна мобилизация женщин.