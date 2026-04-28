Беспилотную опасность в Краснодарском крае отменили

На Кубани пять часов действовала опасность БПЛА в ночь на 28 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотную опасность в Краснодарском крае отменили. Об этом сообщили через Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении РСЧС.

Об угрозе падения БПЛА жителей гостей региона предупредили в 00:07. Рекомендовалось следовать правилам безопасности и укрыться в безопасном помещении. Отменили беспилотную опасность в 05:14.

Напомним, что к обломкам дронов и других подозрительным предметам категорически нельзя подходить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы по номеру 112.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после беспилотной атаки.

