Беспилотную опасность в Краснодарском крае отменили. Об этом сообщили через Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении РСЧС.
Об угрозе падения БПЛА жителей гостей региона предупредили в 00:07. Рекомендовалось следовать правилам безопасности и укрыться в безопасном помещении. Отменили беспилотную опасность в 05:14.
Напомним, что к обломкам дронов и других подозрительным предметам категорически нельзя подходить. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы по номеру 112.
Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после беспилотной атаки.