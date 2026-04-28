Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 186 БПЛА

Кроме того, как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет. По данным на 05:23, в тушении возгорания задействованы 122 специалиста и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.