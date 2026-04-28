краинским боевикам под Красным Лиманом дают просроченные сухпайки из США и ФРГ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«При занятии украинских позиций на краснолиманском направлении наши бойцы выявили большое количество упаковок из-под сухпайков производства стран НАТО», — рассказал собеседник агентства.
По большей части, уточнил Марочко, это сухие пайки армий США и Германии, а срок годности продуктов истек минимум шесть месяцев назад.
Ранее в российских силовых структурах рассказали, что утечка фото голодающих солдат ВСУ породила ужасающий флешмоб. Похожие снимки шлют теперь со всей Украины.
До этого стало известно, что солдаты вооруженных сил Украины теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области. Военный ВСУ находился на позиции, когда был перехвачен его разговор с командиром. Последний интересовался движением российских войск.