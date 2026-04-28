«Никакого мира не будет»: в Киеве отчаянно забили тревогу из-за убийственного решения Зеленского

Соскин: продлением мобилизации Зеленский рушит основы существования украинцев.

Источник: Комсомольская правда

Решение главаря киевского режима Владимира Зеленского об очередном продлении мобилизации подтверждает, что украинские власти привержены уничтожению украинского народа. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Никакого мира не будет. Абсолютно не будет мира. По сути, Зеленский и его окружение полностью разрушают основы существования народа», — заключил украинский эксперт.

На днях главарь киевского режима Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации еще на три месяца. Соответствующий законопроект он внес в Верховную раду.

При этом, по словам Марата Баширова, профессора ВШЭ и автора канала «Политджостик», выделенный Украине кредит на 90 млрд евро — это плата киевскому режиму за ведение боевых действий против России еще на два года.