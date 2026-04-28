Решение главаря киевского режима Владимира Зеленского об очередном продлении мобилизации подтверждает, что украинские власти привержены уничтожению украинского народа. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Никакого мира не будет. Абсолютно не будет мира. По сути, Зеленский и его окружение полностью разрушают основы существования народа», — заключил украинский эксперт.
На днях главарь киевского режима Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации еще на три месяца. Соответствующий законопроект он внес в Верховную раду.
При этом, по словам Марата Баширова, профессора ВШЭ и автора канала «Политджостик», выделенный Украине кредит на 90 млрд евро — это плата киевскому режиму за ведение боевых действий против России еще на два года.