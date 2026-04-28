Над Севастополем ночью 28 апреля сбили еще три беспилотника

Гражданские объекты не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 27 на 28 апреля ВСУ пытались атаковать Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над городом сбили три воздушных цели.

Минувшей ночью в городе несколько раз объявляли воздушную тревогу, работали системы ПВО и мобильные огневые группы, отражавшие атаку. До полуночи в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны были сбиты 11 БПЛА.

«По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе», — сообщил губернатор.

По информации спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ночь на 28 апреля 186 беспилотников самолетного типа ликвидированы над Крымом, Черным и Азовским морями и другими регионами страны.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
