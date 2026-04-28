Над Севастополем ночью 28 апреля сбили еще три беспилотника

В ночь с 27 на 28 апреля ВСУ пытались атаковать Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над городом сбили три воздушных цели.
Минувшей ночью в городе несколько раз объявляли воздушную тревогу, работали системы ПВО и мобильные огневые группы, отражавшие атаку. До полуночи в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны были сбиты 11 БПЛА.
«По предварительной информации, сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны и Балаклавском районе», — сообщил губернатор.
По информации спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ночь на 28 апреля 186 беспилотников самолетного типа ликвидированы над Крымом, Черным и Азовским морями и другими регионами страны.