В Туапсе закрыты все школы и 2 детсада 28 апреля

Управление образования Туапсинского округа 28 апреля отменило уроки в муниципальных и государственных школах Туапсе. Об этом сообщается на сайте ведомства и в местных пабликах. Занятия перенесут или компенсируют уплотнением программы.
В детских садах города открыты только дежурные группы для детей работающих родителей. Полностью закрыты детсады № 22 и № 25 — детей не принимают.
Районные школы и детсады Туапсинского округа функционируют штатно. Мера связана с последствиями ночных событий в городе.