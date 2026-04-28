В Туапсе закрыты все школы и 2 детсада 28 апреля

В Туапсе отменили занятия во всех городских школах и двух детсадах после налета дронов.

Управление образования Туапсинского округа 28 апреля отменило уроки в муниципальных и государственных школах Туапсе. Об этом сообщается на сайте ведомства и в местных пабликах. Занятия перенесут или компенсируют уплотнением программы.

В детских садах города открыты только дежурные группы для детей работающих родителей. Полностью закрыты детсады № 22 и № 25 — детей не принимают.

Районные школы и детсады Туапсинского округа функционируют штатно. Мера связана с последствиями ночных событий в городе.