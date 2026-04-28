Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об уступках Украиной территорий было ультиматумом главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом в соцсети Х написала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.
По ее словам, Мерц наконец вслух произнес то, о чем в Европе шептались очень многие.
«Возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», — отметила Мендель.
Берлинский ультиматум, заключила экс-представитель Зеленского, послание откровенное. Оно значит, что европейское будущее Украины будет достигнуто только территориальными уступками.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал желание Киева ускоренно войти в Евросоюз. По его словам, надеждам украинского руководства не суждено сбыться в ближайшие годы