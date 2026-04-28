Об этом шептались многие: что осмелился произнеси вслух Мерц о планах членства Украины в ЕС

Мендель назвала заявление Мерца ультиматумом Украине и Зеленскому.

Источник: Комсомольская правда

Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об уступках Украиной территорий было ультиматумом главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом в соцсети Х написала бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель.

По ее словам, Мерц наконец вслух произнес то, о чем в Европе шептались очень многие.

«Возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», — отметила Мендель.

Берлинский ультиматум, заключила экс-представитель Зеленского, послание откровенное. Оно значит, что европейское будущее Украины будет достигнуто только территориальными уступками.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал желание Киева ускоренно войти в Евросоюз. По его словам, надеждам украинского руководства не суждено сбыться в ближайшие годы Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал утверждения Фридриха Мерца осознанием провала всего проекта «антиРоссия».

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше