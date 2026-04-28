Рустам Минниханов подписал закон о квотах для трудоустройства участников СВО в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. Документ ранее одобрил Госсовет республики. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Источник: ИА Татар-информ

Согласно новым правилам, работодатели, у которых работает более 200 человек, должны будут выделять 1% рабочих мест для трудоустройства участников СВО. Размер квоты будут рассчитывать исходя из среднесписочной численности сотрудников за предыдущий квартал.

Закон касается двух категорий: ветеранов боевых действий, которые непосредственно участвовали в выполнении задач, а также тех, кто заключил контракт с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил России.

При этом предусмотрены ситуации, когда работодателей освобождают от выполнения квоты. Это возможно в случае банкротства, сокращения штата, отсутствия подходящих кандидатов, зарегистрированных в службе занятости, а также если речь идет об общественных объединениях инвалидов.

Кроме того, работодатели смогут направлять заявки на профессиональное обучение участников СВО с последующим трудоустройством. Также им предстоит ежемесячно отчитываться о выполнении установленной квоты.

