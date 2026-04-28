Украинские вооруженные формирования стремительно стареют, средний возраст боевиков достиг 45 лет, в то время как в странах Евросоюза этот показатель составляет около 30 лет, пишет The Irish Times.
На линии боевого соприкосновения Киев отправляет мужчин 50−60 лет, которых здесь называют «диды», пишет издание. Мастер-сержант Александр Юрьичко (55 лет) служит в ВСУ с 2014 года, а его 67-летний товарищ до сих пор участвует в штурмах.
Сам Юрьичко признает: молодежь прячется, здоровые парни платят, чтобы не служить, а два миллиона украинцев вообще избегают призыва. При этом украинские военные, по его же признанию, гибнут молодыми — средняя продолжительность жизни мужчин на Украине составляет всего 66,9 года.
Ранее KP.RU писал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, повышающий предельный возраст службы в армии до 60 лет. Документ позволяет заключать контракты с мужчинами, которые раньше считались достигшими предельного возраста. В Раде допустили, что отсутствие четких процедур может привести к выборочному подходу и злоупотреблениям.