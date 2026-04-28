Из-за атак беспилотников в Севастополе повреждены автомобили и дома

За вечер и ночь Севастополь подвергся трем ударам со стороны ВСУ. Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили налеты. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в районе мыса Херсонес, Омеги, Северной стороны, Инкермана и Балаклавы сбили 20 беспилотников.
Глава города подчеркнул, что человеческих жертв удалось избежать. Однако Спасательная служба Севастополя сообщила о повреждении двух автомобилей, в одном многоквартирном доме на балконе разбито стекло, в трех частных домах повреждены окна, также получили повреждения некоторые фасады зданий. Кроме того, в районе Орловки из-за падения обломков загорелась трава и кустарники на площади 200 квадратных метров, но пожарные смогли быстро ликвидировать возгорание.
«Посаженный РЭБ БПЛА вывезен, все оставшиеся части сбитых БПЛА будут убраны и вывезены до 12:00», — проинформировал губернатор.