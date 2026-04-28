Жителям Туапсе рекомендуют не выходить на улицу и не открывать окна из-за пожара

В связи с пожаром на НПЗ в Туапсе и сопутствующими рисками загрязнения воздуха, Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю обратилось к населению с призывом соблюдать меры предосторожности. Эксперты подготовили список правил, которые помогут минимизировать воздействие продуктов горения на организм.
Туапсинцев призвали не выходить на улицу без крайней необходимости, держать окна плотно закрытыми. А чтобы очистить воздух от осевших частиц, рекомендуется как можно чаще проводить влажную уборку.
Также специалисты советуют регулярно промывать глаза, нос и горло чистой водой. На время задымления стоит отказаться от контактных линз, заменив их на очки, чтобы избежать раздражения слизистой оболочки глаз.
Необходимо пить больше жидкости (воду, минералку, зеленый чай). Специалисты также настоятельно советуют временно отказаться от курения, так как это дает дополнительную нагрузку на дыхательную систему.
Если покинуть помещение все же необходимо, обязательно используйте средства индивидуальной защиты — маски или респираторы.
«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу», — рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что во всех городских школах и двух детсадах Туапсе отменили занятия 28 апреля.