В Молдавии заявили, что Украина заминировала границу с Приднестровьем

После начала конфликта на Украине в Приднестровье произошла серия терактов. Они начались весной 2022 года с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, затем были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. МИД Приднестровья обратился за помощью в расследовании к посредникам на переговорах между Тирасполем и Кишиневом — ОБСЕ, России и Украине, однако просьба была проигнорирована. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в причастности к ним спецслужбы Молдавии. В республике ввели максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая прошлого года он был понижен с красного до желтого.