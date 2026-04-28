В Молдавии заявили, что Украина заминировала границу с Приднестровьем

Решение принято для переброски на фронт части войск, заявил вице-премьер республики по реинтеграции Валерий Киверь.

КИШИНЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Украина заминировала приднестровский участок границы с Молдавией, чтобы перебросить на фронт часть размещенных там войск. Об этом заявил журналистам вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь.

«Украина, вероятно, прибегла к минированию границы с приднестровским регионом, чтобы иметь возможность перебросить часть войск, размещенных на этом участке, на более активные направления войны», — сказал вице-премьер. По его утверждению, Оперативная группа российских войск в Приднестровье представляет угрозу безопасности как для Молдавии, так и для Украины, хотя ее военный потенциал ограничен и не является столь значительным, чтобы требовать срочных дополнительных мер по усилению безопасности.

Ранее украинский посол в Молдавии Паун Роговей сообщил, что ВСУ заминировали приднестровский участок границы с Молдавией и оборудовали его техническими средствами наблюдения. По его словам, это было сделано в связи с тем, что власти Молдавии не контролируют территорию непризнанной республики, на территории которой расквартирована Оперативная группа российских войск, которая осуществляет миротворческую операцию и охраняет склады боеприпасов в селе Колбасна, которые хранятся там еще со времен СССР.

После начала конфликта на Украине в Приднестровье произошла серия терактов. Они начались весной 2022 года с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности, затем были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. МИД Приднестровья обратился за помощью в расследовании к посредникам на переговорах между Тирасполем и Кишиневом — ОБСЕ, России и Украине, однако просьба была проигнорирована. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в причастности к ним спецслужбы Молдавии. В республике ввели максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая прошлого года он был понижен с красного до желтого.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше