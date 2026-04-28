Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Заксобрания Петербурга Малькевич уходит на СВО

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 30 апреля рассмотрит заявления о досрочном сложении полномочий двух депутатов — Александра Малькевича и Александра Шишлова. Оба парламентария приняли решение покинуть городской парламент по собственному желанию, сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Источник: Коммерсантъ

Ранее господина Малькевича обвиняли в хищении средств телеканала «Санкт-Петербург».

Александр Малькевич написал заявление в связи с решением отправиться в зону СВО. По словам господина Бельского, опыт и компетенции Малькевича будут востребованы на передовой. Также парламент рассмотрит заявление депутата Александра Шишлова. Причины, побудившие его покинуть ЗакС, в официальном сообщении не уточняются.

«Благодарю их за работу и желаю удачи в дальнейшем жизненном и профессиональном пути», — написал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

После удовлетворения заявлений мандаты депутатов будут переданы следующим по партийным спискам кандидатам.