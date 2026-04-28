Депутат Заксобрания Петербурга Малькевич уходит на СВО

Ранее господина Малькевича обвиняли в хищении средств телеканала «Санкт-Петербург».
Александр Малькевич написал заявление в связи с решением отправиться в зону СВО. По словам господина Бельского, опыт и компетенции Малькевича будут востребованы на передовой. Также парламент рассмотрит заявление депутата Александра Шишлова. Причины, побудившие его покинуть ЗакС, в официальном сообщении не уточняются.
«Благодарю их за работу и желаю удачи в дальнейшем жизненном и профессиональном пути», — написал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
После удовлетворения заявлений мандаты депутатов будут переданы следующим по партийным спискам кандидатам.