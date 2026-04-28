ВС РФ взяли под контроль Землянки и Ильиновку

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Землянки в Харьковской области, освободили Ильиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” активными действиями установили контроль над населенным пунктом Землянки Харьковской области. Подразделения “Южной” группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ильиновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в военном ведомстве.