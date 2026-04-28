Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 070 военных

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 070 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли более 150 человек, от действий группировок «Запад» — до 190, «Южная» — свыше 130, «Центр» — до 300, «Восток» — до 260 и «Днепр» — до 40 военнослужащих.
В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Липцы, Красный Яр и Варваровка в Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье и Корчаковка в Сумской области. Противник потерял автомобиль, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чернещина, Кутьковка в Харьковской области, Татьяновка и Красный Лиман в ДНР. ВСУ потеряли 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Артема, Краматорск и Рай-Александровка в ДНР. Противник потерял 2 боевые бронированные машины, 2 орудия полевой артиллерии и 13 автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов, восемь складов материальных средств и горючего.
«Центр», «Восток» и «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Водянское, Светлое, Рубежное, Грузское, Василевка, Белицкое, Кучеров Яр и Доброполье в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований — пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Орлы в Днепропетровской области, Лесное, Барвиновка, Новоселовка и Воздвижевка в Запорожской области. Противник потерял боевую бронированную машину и три автомобиля.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово, Юрковка, Преображенка и Червоный Жовтень в Запорожской области. Уничтожены пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.