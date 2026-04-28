Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1 070 военных

В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Липцы, Красный Яр и Варваровка в Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье и Корчаковка в Сумской области. Противник потерял автомобиль, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.