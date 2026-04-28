«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Кирово, Юрковка, Преображенка и Червоный Жовтень Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ за сутки потеряли до 40 боевиков в зоне действий «Днепра»
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 40 боевиков противника, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств, сообщило во вторник Минобороны РФ.