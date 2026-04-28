Главное из брифинга Минобороны 28 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 28 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта

Российские войска установили контроль над населенными пунктами:

  • Землянки в Харьковской области;
  • Ильиновка в ДНР.

Группировка «Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Липцы, Красный Яр и Варваровка Харьковской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Мирополье и Корчаковка Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 150 военнослужащих, автомобиль, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Чернещина Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения «Юга» перешли на новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Артема, Краматорск, Рай-Александровка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 130 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, двух складов боеприпасов и восьми складов материальных средств и горючего.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 300 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны: порядка 300 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Орлы Днепропетровской области, Лесное, Барвиновка, Новоселовка и Воздвижевка Запорожской области.

Противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.

«Уничтожены до 40 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • десять управляемых авиабомб;
  • 281 БПЛА самолетного типа.

