ВС РФ освободили два населенных пункта
Российские войска установили контроль над населенными пунктами:
- Землянки в Харьковской области;
- Ильиновка в ДНР.
Группировка «Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре бригады и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Липцы, Красный Яр и Варваровка Харьковской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Мирополье и Корчаковка Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 150 военнослужащих, автомобиль, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Чернещина Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 190 боевиков, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения «Юга» перешли на новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Артема, Краматорск, Рай-Александровка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 130 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, двух складов боеприпасов и восьми складов материальных средств и горючего.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 300 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны: порядка 300 военнослужащих, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Орлы Днепропетровской области, Лесное, Барвиновка, Новоселовка и Воздвижевка Запорожской области.
Противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожены до 40 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- десять управляемых авиабомб;
- 281 БПЛА самолетного типа.