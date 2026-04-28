Эксперт назвал, какая страна может обеспечить ВСУ роботами

Собеседник NEWS.ru уточнил, что для производства наземных роботов в Германии есть подходящие производственные мощности, после того как там частично приостановлен выпуск автомобилей.
«[Наземные роботы] — это небольшие гусеничные машины. Производство таких дронов на заводах Volkswagen и даже Mercedes — это вполне понятная и объяснимая вещь. Так что, я думаю, в первую очередь ФРГ будет заниматься подобного рода заказами, но могут подключиться и другие страны», — объяснил эксперт.
Кнутов добавил, что выпуск наземных роботокомплексов — не сложный производственный процесс. Он напомнил, что в России самодельные беспилотные аппараты изготавливаются даже кустарным способом.
Военный эксперт отметил, что сейчас в России налажено серийное производство роботов «Курьер».
Ранее издание The Independent сообщило об использовании украинскими военными беспилотных наземных транспортных средств. Пока роботы экспериментальные, но впоследствии их намерены широко использовать на линии фронта.