«Это большое дело»: Крым с радостью воспринял освобождение Бутягина

В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Ему вменяли «уничтожение объектов крымского культурного наследия» с «ущербом» более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).