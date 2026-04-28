«Это большое дело»: Крым с радостью воспринял освобождение Бутягина

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Освобождение российского археолога из польской тюрьмы является великим делом, а также отличной новостью для всего научного сообщества Крыма. Об этом РИА Новости Крым сказал археолог, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ им. В. И. Вернадского Валерий Науменко.

Источник: РИА "Новости"

28 апреля 2026 года в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны — ученый Александр Бутягин и супруга военнослужащего ВС РФ, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах.

«Это прекрасная новость. Рад, что наша страна смогла его достаточно быстро освободить — это большое дело. Ведь Александр великолепный ученый, археолог», — сказал Валерий Науменко.

И отметил, что освобождение Бутягина является также отличной новостью для всего научного сообщества Крыма. «Я рад, что Александр вновь начнет писать научные статьи, проводить исследования», — отметил собеседник.

Арест Бутягина.

В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Ему вменяли «уничтожение объектов крымского культурного наследия» с «ущербом» более чем в 200 млн гривен (370 миллионов рублей).

Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину.

18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда безосновательным с юридической точки зрения.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело, отметил глава государства.

