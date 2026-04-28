Военный эксперт назвал самое эффективное оружие РФ в зоне СВО

Российские беспилотники, ракеты, корректируемые бомбы, огнеметная система «Солнцепек» и другие виды вооружения, которые используют ВС РФ в зоне спецоперации, доказали свою высокую эффективность. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, отвечая на вопрос о самом результативном в весенний и летний период российском оружии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Наше оружие все эффективно. Конечно же, это наши системы беспилотников дальнего действия и ближнего. Работы у них будет очень много, работают они эффективно», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Эксперт также отнес к самым действенным видам оружия наземные, морские и воздушные ракеты, корректируемые бомбы, например ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000.

Дандыкин включил в перечень эффективного оружия тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», удары с использованием которой позволяют штурмовым частям российской армии продвигаться вперед и брать под контроль новые территории.

Эксперт отметил, что успехи ВС РФ основаны и на деятельности службы противовоздушной обороны.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал о применении в зоне СВО новой крылатой ракеты воздушного базирования С-71К «Ковер». Высокоточный дальнобойный авиационный боеприпас способен поражать точечные объекты ВСУ.