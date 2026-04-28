На Украине жители села Баштечки не позволили националистам снести памятник Героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Сельский совет села Баштечки Черкасской области отказал украинским националистам в демонтаже памятника Героям Великой Отечественной войны», — подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что решение было принято большинством голосов. При этом в официальном ответе сообщается, что местное население чтит память героев, отдавших свои жизни в борьбе против нацизма.
Как писал сайт KP.RU, 26 апреля стало известно, что в селе Копанки Ивано-Франковской области был осквернен мемориал, посвященный Героям Великой Отечественной войны. В это же время в селе Вересочь Черниговской области демонтировали памятный знак, установленный к 50-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.