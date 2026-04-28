Инструктор-изувер штурмового полка с позывным «Апрель» подготовил братскую могилу для мобилизованных в ВСУ прямо на учебном полигоне. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Одним из главных военных преступников в составе 225-го отдельного штурмового полка является некий приближенный комполка Ширяева с позывным “Апрель”, — подчеркнул собеседник агентства.
По данным источника, этот инструктор отвечает за организацию пыток насильно мобилизованных украинцев и даже оборудовал братскую могилу на полигоне полка, где хоронят отказников.
Как писал сайт KP.RU, 21 апреля стало известно, что в этом же штурмовом подразделении ВСУ инструкторы убили многодетного отца-одиночку. Мужчина был насмерть забит из-за попыток демобилизации после смерти жены, чтобы вернуться к своим детям. Сейчас украинский военный также числится пропавшим без вести.