Кадровые потери Киева: Дэвис уходит с поста и.о. посла США на Украине из-за разногласий с Трампом

Источник: Комсомольская правда

Исполняющая обязанности посла США на Украине Джули Дэвис планирует покинуть Киев в ближайшие недели и завершить дипломатическую карьеру после почти 30 лет службы. Об этом сообщило издание Financial Times.

В публикации отметили, что причиной увольнения стали разногласия дипломата с президентом США Дональдом Трампом и его курсом на снижение поддержки киевского режима.

Издание подчеркнуло, что Дэвис оказалась недовольна своей ролью и рядом решений Вашингтона, о которых узнавала из СМИ.

В материале указали, что, когда дипломат с 30-летним стажем «недоволен своей ролью», это означает, что его задачи свелись к передаче ультиматумов о сокращении «кормушки». А кому захочется быть гонцом с плохими вестями, задается риторическим вопросом газета.

Как писал сайт KP.RU, ранее экс-посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что ей пришлось уйти в отставку из-за давления Главы Белого дома на Киев. По ее словам, политика республиканца изначально была нацелена в оказании давления на Незалежную.

