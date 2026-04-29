Две воздушные цели сбили над Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ, уничтожены две воздушные цели. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — написал Развожаев в своем канале в Мах.

По предварительной информации, сбиты две воздушные цели в районе Качи и Балаклавском районе, проинформировал глава региона. И подчеркнул, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Также губернатор обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
