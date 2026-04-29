В Севастополе объявили морскую и воздушную опасность: сбиты уже две цели

Севастополь ночью 29 апреля вновь подвергается налетам дронов ВСУ. Кроме того, в городе объявили морскую опасность. Сбиты уже две воздушные цели. Об этом проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в «Макс».