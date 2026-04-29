В Севастополе объявили морскую и воздушную опасность: сбиты уже две цели

Севастополь ночью 29 апреля вновь подвергается налетам дронов ВСУ. Кроме того, в городе объявили морскую опасность. Сбиты уже две воздушные цели. Об этом проинформировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в «Макс».
Он сообщил, что средства ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку врага. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.
«По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели в районе Качи и Балаклавском районе… никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — уведомил Михаил Развожаев.
В результате украинской атаки 27 апреля в Севастополе оказались поврежденными 156 домов. Губернатор оповестил о ликвидации 71 беспилотника. В 77 многоэтажках зафиксировали 110 точечных повреждений.