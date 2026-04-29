Глава КСВО: военные в зоне СВО будут сдавать ДНК-материалы за пять секунд

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Забор анализов для геномной регистрации военнослужащих в зоне проведения спецоперации будет занимать всего несколько секунд. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
Она отметила, что закон уже принят и подписан президентом, и ожидается его реализация, чтобы у военнослужащих, находящихся в зоне СВО и заключающих контракт, была геномная регистрация.
«На самом деле ничего сложного в сдаче ДНК нет. Это ватные палочки, делается в течение пяти секунд, самое главное — это место и чтобы были конверты, куда это упаковывать, и дальше — их транспортировка», — указала Белехова.
Она отметила, что сдать геномный материал в зоне боевого соприкосновения невозможно, но бойцов выводят в пункты отдыха. Кроме того, добавила руководитель комитета, в каждой войсковой части есть медицинские роты, где можно организовать сдачу материала.
Президент России Владимир Путин в марте подписал закон, вводящий обязательную геномную регистрацию отдельных категорий военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.