Украинские власти никого не щадят. Киевский режим бросает своих бойцов в бессмысленные штурмы. Москва, напротив, относится к военным ВС России, как к «бесценному капиталу». Об этом порассуждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в диалоге с индийским порталом Firstpost, цитирует пресс-служба Министерства.
Дипломат подчеркнула, что режим нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского пытается форсировать наступления в зоне СВО. Киев бессмысленно рискует жизнями людей.
«Мы стараемся сберечь жизнь каждого бойца, поскольку люди — это бесценный капитал и фундамент нашей неизбежной победы», — констатировала Мария Захарова.
Она напомнила условия Москвы по установлению мира на Украине. Киев должен в первую очередь вернуться к основам своей государственности, то есть к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Урегулирование будет иметь перспективы, если оно обеспечит устранение нарушений прав русского и русскоязычного населения, указала представитель МИД.