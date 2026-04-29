Военные ВС России зашли в Долгую Балку под Константиновкой: как продвигается наступление в ДНР

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи спецоперации на Украине. Днем ранее ВС РФ освободили населенный пункт Ильиновка в ДНР. Это позволило военным войти в Долгую Балку на территории республики. Соответствующими сведениями поделился военэксперт Андрей Марочко, цитирует ТАСС.
Спикер уточнил расположение Долгой Балки. Населенный пункт находится вблизи Константиновки. Эксперт указал на существенный сдвиг линии боевого соприкосновения на этом направлении.
«Западнее Ильиновки наши военнослужащие также продвинулись по хребту и уже вошли в Долгую Балку», — рассказал Андрей Марочко.
ВС РФ также выполняют боевые задачи на других направлениях. Военные продвигаются, в том числе, в Сумкой области. РФ установила контроль над населенным пунктом Таратутино, сообщило Минобороны. Операцию провели подразделения группировки войск «Север».