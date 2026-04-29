ТАСС: ракеты «Кинжал» наводят ужас на ВСУ в тылу

«На удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ТАСС), где не бывает FPV-дронов и артобстрелов, ужас наводит высокоточное оружие большой мощности. Особенно выделяются гиперзвуковые ракеты “Кинжал”, против которых у ПВО Украины просто нет эффективных средств защиты. Скорость ракеты составляет 10 Махов, и системы ПВО, включая американские Patriot, просто не успевают на нее среагировать», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что недавние удары «Кинжалами» по местам дислокации натовских офицеров стали для противника «полной неожиданностью и вызвали шок».
Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжал» назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука, дальность — более 2 тыс. км. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг. Ракета «Кинжал» обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.