Nikkei: Ирану не платили за проход японского танкера через Ормузский пролив

Источник газеты Nikkei рассказал, что по итогам переговоров с Ираном японский танкер Idemitsu Maru пересёк Ормузский пролив без платы за проход.

Источник: Аргументы и факты

Японские власти не платили Ирану за проход танкера Idemitsu Maru через Ормузский пролив, сообщила деловая газета Nikkei со ссылкой на источники.

Один высокопоставленный правительственный чиновник, с которым побеседовало издание, заявил, что доступ был предоставлен по итогам переговоров Токио с Тегераном.

«Это результат переговоров, которые вело японское правительство. Мы не платили никаких пошлин за проход», — сказал он.

Напомним, 28 апреля агентство Tasnim проинформировало, что танкер Idemitsu Maru прошёл через Ормузский пролив по согласованию с Ираном. Судно с 2 млн баррелей нефти находилось у берегов Саудовской Аравии с конца февраля. Танкер принадлежит японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan. Он вышел из порта Рас-Танура 17 апреля.

21 марта член комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди рассказал, что Иран начал взимать плату в сумме 2 млн долларов за проход с отдельных кораблей через Ормузский пролив.

Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
