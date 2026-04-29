Nikkei: Ирану не платили за проход японского танкера через Ормузский пролив

Японские власти не платили Ирану за проход танкера Idemitsu Maru через Ормузский пролив, сообщила деловая газета Nikkei со ссылкой на источники.
Один высокопоставленный правительственный чиновник, с которым побеседовало издание, заявил, что доступ был предоставлен по итогам переговоров Токио с Тегераном.
«Это результат переговоров, которые вело японское правительство. Мы не платили никаких пошлин за проход», — сказал он.
Напомним, 28 апреля агентство Tasnim проинформировало, что танкер Idemitsu Maru прошёл через Ормузский пролив по согласованию с Ираном. Судно с 2 млн баррелей нефти находилось у берегов Саудовской Аравии с конца февраля. Танкер принадлежит японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan. Он вышел из порта Рас-Танура 17 апреля.
21 марта член комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди рассказал, что Иран начал взимать плату в сумме 2 млн долларов за проход с отдельных кораблей через Ормузский пролив.