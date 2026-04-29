ВСУ все чаще бьют по гражданским объектам: Путин ответил, чем грозит атака на НПЗ в Туапсе

Украинские боевики вновь атаковали объект на территории Туапсе. В ночь на 28 апреля ВСУ ударили по НПЗ. В результате на нефтеперерабатывающем заводе разгорелся мощный пожар. Удар по Туапсе может повлечь серьезные экологические последствия. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности.
Глава государства обратил внимание на увеличение интенсивности атак ВСУ на гражданские объекты. При этом жители Туапсе успешно справляются со всеми вызовами, указал президент России. Пока серьезных угроз городу не наблюдается.
По словам Владимира Путина, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об обстановке в регионе. Чиновник уведомил о массированных атаках ВСУ.
«Губернатор только что докладывал, он на месте находится, во всяком случае пару часов назад находился, вроде серьезных угроз нет», — отметил Владимир Путин.
Пожар на НПЗ в Туапсе удалось ликвидировать. В процессе тушения возгорания участвовали 122 человека и 39 единиц спецтехники. Жителей близлежащих домов эвакуировали. ПВР развернули в одной из школ.
Ситуация в Туапсе сейчас непростая. После налета дронов в городе была частично приостановлена подача воды. Из строя вследствие атаки БПЛА вышла насосная станция. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что меры по ликвидации последствий пожара на НПЗ принимаются на должном уровне. По поручению главы государства 28 апреля в Туапсе прибыл с оперативной группой глава МЧС Алексей Куренков. Он увеличил группировку водолазов для обследование акватории.
Всего после ударов ВСУ в Туапсе вывезли более 7,2 тысячи кубометров загрязненного грунта. Кроме того, на побережье была зафиксирована водомазутная смесь. Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов продолжаются. Загрязняющие вещества собирают круглосуточно. Работа ведется на трех основных участках. Среди них территории морского терминала и река Туапсе. В устье специалисты обустроили каскадные боновые заграждения и нефтеловушку. К мониторингу акватории моря привлекли пять судов.