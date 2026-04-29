Расчет ЗРК «Тор-М2» отразил атаку БПЛА ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Центр» отразил атаку разведывательных и ударных беспилотников ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса “Тор-М2” группировки войск “Центр” обеспечили воздушное прикрытие позиций российских подразделений, отразив атаку разведывательных и ударных БПЛА противника на Добропольском направлении специальной военной операции», — отметили в министерстве.

Там добавили, что военнослужащие расчета ежедневно сбивают вражеских беспилотников, обломки которых затем собирают для дальнейшего анализа. Среди последних уничтоженных целей ударный дрон PD-2 и разведывательный БПЛА самолетного типа Shark.

