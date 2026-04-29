Расчет ЗРК «Тор-М2» отразил атаку БПЛА ВСУ на добропольском направлении

«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса “Тор-М2” группировки войск “Центр” обеспечили воздушное прикрытие позиций российских подразделений, отразив атаку разведывательных и ударных БПЛА противника на Добропольском направлении специальной военной операции», — отметили в министерстве.
Там добавили, что военнослужащие расчета ежедневно сбивают вражеских беспилотников, обломки которых затем собирают для дальнейшего анализа. Среди последних уничтоженных целей ударный дрон PD-2 и разведывательный БПЛА самолетного типа Shark.