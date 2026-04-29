Операторы «Ланцета» сорвали ротацию ВСУ на стыке двух областей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Восток» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Расчеты разведывательных беспилотников обнаружили на маршрутах следования бронетехнику украинских формирований. Противник пытался осуществить переброску штурмовых групп к переднему краю на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, отметили в военном ведомстве.
«Операторы дронов и барражирующих боеприпасов “Ланцет” нанесли точные удары по движущейся технике противника. Действиями расчетов уничтожены бронетранспортеры Spartan, боевые бронированные машины “Козак” и другая техника, а также находившаяся в них живая сила ВСУ», — отметили в министерстве. Там подчеркнули, что в результате ударов подвоз резервов ВСУ на данном участке фронта был полностью сорван.
Кроме того, добавили в министерстве, в Запорожской области расчеты реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, где противник пытался нарастить силы для атаки. «Прибыв на огневые позиции, артиллеристы группировки “Восток” развернули установки реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град” и нанесли удар 122-мм реактивными снарядами по противнику. В результате огневого поражения уничтожена живая сила, а также пункты дислокации боевиков украинского режима», — подчеркнули в Минобороны.
Также в Запорожской области расчет самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» сорвал подвоз боеприпасов ВСУ.