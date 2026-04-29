«Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы «Севера» круглосуточно наносят точные удары по объектам противника, отметили в МО РФ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, пункты дислокации и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты буксируемых пушек “Гиацинт-Б” 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” во взаимодействии с операторами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что артиллеристы группировки войск «Север» в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в зоне СВО и не дают противнику перебрасывать резервы.

Там добавили, что передача кадров объективного контроля и координация действий артиллерии ведется с применением штатных отечественных средств связи по закрытым каналам.

