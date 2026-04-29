Бойцы РФ уничтожили 8 БПЛА ВСУ самолетного типа и 14 тяжелых коптеров

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки уничтожили 8 беспилотников ВСУ самолетного типа, а также 14 тяжелых боевых октокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
«Вскрыты и уничтожены 11 пунктов управления БПЛА, 8 БПЛА самолетного типа, 14 тяжелых боевых октокоптеров R-18, 5 НРТК, квадроцикл, 2 склада боеприпасов и 2 склада материальных средств противника», — сказал он.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.