В Башкирии объявили беспилотную опасность

В Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность», аэропорт Уфы временно закрыт. Об этом сообщили в госкомитете республики по ЧС.
Рано утром жители региона получили экстренные уведомления от МЧС с предупреждением о возможной угрозе.
На фоне введенного режима временные ограничения на работу ввели в аэропорту Уфы. Воздушная гавань временно закрыта на прием и выпуск самолетов. Пассажирам, которые планировали вылет из Уфа, рекомендуют следить за обновлениями на сайтах авиакомпаний и аэропорта.
Жителей республики просят сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию от экстренных служб и властей региона.