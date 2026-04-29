В Башкирии объявили беспилотную опасность

В Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность», аэропорт Уфы временно закрыт. Об этом сообщили в госкомитете республики по ЧС.

Рано утром жители региона получили экстренные уведомления от МЧС с предупреждением о возможной угрозе.

На фоне введенного режима временные ограничения на работу ввели в аэропорту Уфы. Воздушная гавань временно закрыта на прием и выпуск самолетов. Пассажирам, которые планировали вылет из Уфа, рекомендуют следить за обновлениями на сайтах авиакомпаний и аэропорта.

Жителей республики просят сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию от экстренных служб и властей региона.