«Теперь все довольны?»: Прилепин рассказал о решении сына отправиться в зону СВО

Писатель Захар Прилепин рассказал о решении своего сына Игната, который пошел добровольцем в зону специальной военной операции. Подробностями военнослужащий поделился в интервью KP.RU.
«Очень переживаю за него, молюсь по ночам! Не люблю, когда повторяют “смерти нет”. Что значит “нет”?! Есть смерть! Ужаса перед ней не нужно испытывать», — отметил писатель.
Прилепин рассказал о реакции окружающих на его участие в СВО. Сначала его спрашивали, почему он не находится на передовой, затем — почему он не получает ранений.
«Меня практически убили, тогда стали говорить: “Почему твои дети не воюют?” Сейчас мой сын пошел воевать. Надеюсь, теперь все довольны?», — заключил военнослужащий.
Ранее KP.RU сообщал, что Захар Прилепин планирует продлить свой контракт на военную службу. Он уточнил, что у него в зоне СВО есть ряд сложных задач. По словам писателя, эти спецоперации связаны с использованием дронов и другими важными аспектами.