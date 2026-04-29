ВСУ пытаются атаковать Екатеринбург: в Свердловской области привели в работу системы ПВО

В Свердловской области объявили беспилотную опасность, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 апреля в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Украинские дроны вновь пытаются атаковать Екатеринбург. Спецслужбы уже приняли все необходимые меры защиты. Об этом проинформировал в «Макс» губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Системы ПВО на территории региона приведены в работу. Режим воздушной опасности действует с 6 утра.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — обратился к жителям губернатор.

Помимо прочего, с 06:30 недоступен для полетов аэропорт Екатеринбурга. О введении ограничений сообщили в Росавиации.

Утром 29 апреля режим опасности БПЛА также действует в Челябинской области. Местный аэропорт по распоряжению Росавиации прервал прием и отправку самолетов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
