ВСУ пытаются атаковать Екатеринбург: в Свердловской области привели в работу системы ПВО

Утром 29 апреля в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Украинские дроны вновь пытаются атаковать Екатеринбург. Спецслужбы уже приняли все необходимые меры защиты. Об этом проинформировал в «Макс» губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Системы ПВО на территории региона приведены в работу. Режим воздушной опасности действует с 6 утра.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — обратился к жителям губернатор.
Помимо прочего, с 06:30 недоступен для полетов аэропорт Екатеринбурга. О введении ограничений сообщили в Росавиации.
Утром 29 апреля режим опасности БПЛА также действует в Челябинской области. Местный аэропорт по распоряжению Росавиации прервал прием и отправку самолетов.