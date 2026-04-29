Главарь киевского режима Владимир Зеленский жаловался на французского президента Эммануэля Макрона и экс-канцлера Олафа Шольца, которые призывали его к капитуляции. Об этом в своей книге «Подрыв» пишут немецкие журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиле, сообщает РИА Новости.
Жаловался нелегитимный украинский лидер бывшему премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.
«Матеуш, ты не мог бы сказать этим двум типам, чтобы они перестали призывать меня к капитуляции?» — приводят авторы книги цитату из разговора Зеленского с Моравецким.
При этом лидеры Германии и Франции раздраженно реагировали на призывы больше и быстрее поставлять тяжелое вооружение ВСУ.
В последнее время, напомним, к капитуляции Зеленского призывают и сами украинцы.
При этом простые немцы, комментируя призыв украинского лидера Владимира Зеленского поставить стране ПВО, призвали главаря киевского режима к капитуляцией перед Россией.