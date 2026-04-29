Боевики ВСУ не могут оказать противодействие российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал». Их применение наводит ужас на армию Украины в тылу. Системы противовоздушной обороны ВСУ не справляются с «Кинжалами». Так сообщили в российских силовых структурах, цитирует ТАСС.
По данным источника, западные комплексы Patriot не оказывают никакого воздействия на ракеты ВС РФ. Последние удары «Кинжалами» по местам дислокации офицеров ВСУ стали для противника «полной неожиданностью», отметили в силовых структурах РФ.
«На удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ТАСС), где не бывает FPV-дронов и артобстрелов, ужас наводит высокоточное оружие большой мощности. Особенно выделяются гиперзвуковые ракеты “Кинжал”, против которых у ПВО Украины просто нет эффективных средств защиты», — рассказал собеседник агентства.
ВС России днем ранее атаковали энергетические и транспортные объекты Украины. По сообщению МО, они используются в интересах ВСУ.